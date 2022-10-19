Азербайджан, 12 сентября, 2005, 19:53 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Президентском дворце делегацию во главе с префектом Конгрегации евангелизации народов кардиналом Крещенцио Сепе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ильхам Алиев, подчеркнув, что проведение в Баку церемонии закладки фундамента католической церкви является чрезвычайно знаменательным событием, сообщил, что решение о строительстве церкви было принято год назад. Вспомнив о своем визите в Ватикан, президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе данного визита он представил Ватикану последние документы, связанные со строительством церкви.

Ильхам Алиев сказал, что "строительство этой церкви в Азербайджане еще раз свидетельствует об очень высоком уровне религиозной терпимости, толерантности в нашей стране. Все религии свободно исповедуются, все люди живут как одна семья". Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане придают важное значение развитию отношений с Ватиканом и очень довольны высоким уровнем связей.

Ильхам Алиев подчеркнул, что между Гейдаром Алиевым и Иоанном Павлом II были очень искренние и дружеские отношения. Выразив от своего имени и от имени делегации признательность за оказанный прием, кардинал Крешенцио Сепе передал ему приветствия и самые добрые пожелания главы Государства Ватикан Бенедикта XVI. Он сказал: "Папе было известно о моем предстоящем визите в Азербайджан, он считает этот визит чрезвычайно важным. От имени его святейшества Папы Бенедикта XVI выражаем глубокую признательность за то, что вы, проявив благородство, поддержали проводимую нами в Азербайджане работу, и уверены, что эта поддержка будет продолжаться и впредь. Выражаем Вам сердечную благодарность за участие в церемонии похорон Папы Иоанна Павла II. Ватикан очень высоко оценил это. Между Вашим отцом, Гейдаром Алиевым, и Папой Иоанном Павлом II существовали очень искренние и тесные дружеские отношения. Принятое Гейдаром Алиевым решение о выделении земельного участка для строительства католической церкви в Баку стало для нас большим и очень ценным подарком. Это - наглядный пример того, какое важное значение Вы придаете развитию связей с Ватиканом".

По его словам, в Азербайджане господствует толерантность как с религиозной, так и гражданской точки зрения.