Ейск, Краснодарский край, 19 октября 2022, 14:38 — REGNUM Кубанские власти смогут приступить к восстановлению поврежденного в Ейске дома после получения экспертного заключения. Об этом 19 октября в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
«Коммунальные службы начали восстанавливать систему отопления в пострадавшем доме. Кроме того, на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. К вечеру ждем заключение специалистов, которые озвучат, когда сможем приступить к восстановлению поврежденных подъездов», — уточнил он.
ИА REGNUM сообщало, что возникла угроза обрушения балконов на третьем и четвертого этажах третьего подъезда.