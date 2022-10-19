Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Кубанские власти смогут приступить к восстановлению поврежденного в Ейске дома после получения экспертного заключения. Об этом 19 октября в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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«Коммунальные службы начали восстанавливать систему отопления в пострадавшем доме. Кроме того, на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. К вечеру ждем заключение специалистов, которые озвучат, когда сможем приступить к восстановлению поврежденных подъездов», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что возникла угроза обрушения балконов на третьем и четвертого этажах третьего подъезда.