Донецк, , 14:36 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракетный удар был нанесён по Винницкой области.