Херсон, , 14:35 — REGNUM Гражданское население Херсонской агломерации, а также подразделения администрации региона перемещаются на левый берег Днепра, при этом коммунальные службы остаются в городе, подготовка к отопительному сезону продолжается. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коммунальные службы Херсона остаются в городе, продолжается плановая подготовка к отопительному сезону», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области было организовано перемещение жителей правобережной части города на левый берег Днепра — в целях безопасности в связи с повышенной угрозой ракетно-артиллерийских ударов по территории Херсонской области. Также власти на неделю запретили въезд гражданских лиц на правый берег Днепра территории Херсонской области.