Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Израиль не намерен поставлять вооружение киевскому режиму, заявил 19 октября глава минобороны страны Бени Ганц на встрече с послами государств — членов ЕС.

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«Израиль не будет поставлять [киевскому режима] системы вооружения по целому ряду оперативных соображений», — цитирует его пресс-служба военного ведомства Израиля.

По его словам, власти страны продолжат поддерживать Киев «в рамках ограничений, как уже делали в прошлом».