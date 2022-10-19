Тегеран, , 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Тегерана провести «внеочередную встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран». Об этом Амир Абдуллахиан заявил 18 октября на встрече со специальным представителем Пакистана по Афганистану Садик Ханом, передаёт телеканал Afghanistan International.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на присутствие четырёх с половиной миллионов афганских беженцев в Иране, министр иностранных дел Исламской Республики отметил, что поддерживает «мир и стабильность в Афганистане, которые приведут к возвращению беженцев в свою страну».

Абдуллахиан подчеркнул, что его страна использует «все свои возможности для установления мира и спокойствия в Афганистане и благополучия народа этой страны».

Напомнив о прошлогодней встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Тегеране, он добавил, что выполнение резолюций этой встречи устранит угрозы безопасности Афганистана и региона и укрепит мир и стабильность в этой стране.

Представитель Пакистана также заявил, что «текущие события в Афганистане вызвали снижение уровня жизни людей и рост незащищённости из-за внутренних причин и внешнего давления».

Садик Хан подчеркнул важность «конструктивной роли стран региона, особенно Ирана и Пакистана».

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что Садик Хан посетил Иран, чтобы обсудить события в Афганистане.