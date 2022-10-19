Тегеран, 19 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности Тегерана провести «внеочередную встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран». Об этом Амир Абдуллахиан заявил 18 октября на встрече со специальным представителем Пакистана по Афганистану Садик Ханом, передаёт телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ссылаясь на присутствие четырёх с половиной миллионов афганских беженцев в Иране, министр иностранных дел Исламской Республики отметил, что поддерживает «мир и стабильность в Афганистане, которые приведут к возвращению беженцев в свою страну».

Абдуллахиан подчеркнул, что его страна использует «все свои возможности для установления мира и спокойствия в Афганистане и благополучия народа этой страны».

Напомнив о прошлогодней встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Тегеране, он добавил, что выполнение резолюций этой встречи устранит угрозы безопасности Афганистана и региона и укрепит мир и стабильность в этой стране.

Представитель Пакистана также заявил, что «текущие события в Афганистане вызвали снижение уровня жизни людей и рост незащищённости из-за внутренних причин и внешнего давления».

Садик Хан подчеркнул важность «конструктивной роли стран региона, особенно Ирана и Пакистана».

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что Садик Хан посетил Иран, чтобы обсудить события в Афганистане.