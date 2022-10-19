Сеул, 19 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль провел 19 октября видео встречу с филиппинским коллегой Франко Немесио Гакалем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе совместного комитета Южной Кореи и Филиппин по сотрудничеству в сфере обороны стороны обсудили пути развития сотрудничества в сфере военной промышленности, а также проведение совместных учений и обмен специалистами.

Филиппинский военный отметил, что экспорт южнокорейского вооружения, включая самолет FA-50, в значительной степени поспособствовал модернизации вооруженных сил Филиппин.

В свою очередь, Син Бом Чхоль попросил правительство азиатской страны поддержать усилия Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.