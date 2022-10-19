Ейск, Краснодарский край, , 14:34 — REGNUM В третьем подъезде пострадавшего при крушении Су-34 девятиэтажного дома на улице Коммунистической в Ейске есть угроза обрушения балконов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 19 октября.

Угроза обрушения балкона Оперштаб Кубани

Угроза падения балконов есть на третьем и четвёртом этажах. Как рассказал заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец, визуально видно «проседание» плиты перекрытия. В целях безопасности жильцов не будут пускать в квартиры повреждённых подъездов.

На месте дежурят сотрудники полиции, установлено ограждение.