Пекин, 19 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест Японии и призвало Токио признать свои обязательства по объективной оценке своей истории агрессии и полному разрыву с милитаризмом, после того как премьер-министр Японии Фумио Кисида, как сообщается, отправил ритуальное подношение печально известному храму Ясукуни, который многие считают символом милитаристского прошлого Японии, сообщает газета Global Times.

takeshi inada Храм Ясукуни

Кисида 17 октября прислал церемониальное дерево «масакаки» по случаю осеннего праздника в храме, но, вероятно, воздержится от посещения храма во время двухдневных праздинков, сообщило 17 октября японское агентство Kyodo News. Министр экономической безопасности Японии Такаичи Санаэ, который посетил храм в августе, чем вызвал негативную реакцию со стороны соседних Китая и Южной Кореи, снова посетил храм 17 октября, сообщает Kyodo News.

Храм Ясукуни хранит память печально известных японских военных преступников класса А, которые символизируют военные зверства Японии и милитаризм во время Второй мировой войны. Китай решительно отвергает негативные действия Японии в отношении храма Ясукуни и направил официальный протест японской стороне, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции 17 октября.

«Мы настоятельно призываем японскую сторону честно признать свои заявления и обязательства по объективной оценке своей истории агрессии, полностью порвать с милитаризмом и завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества в целом посредством конкретных действий», — сказал Ван.

Южная Корея также выразила глубокое сожаление по поводу ритуального подношения Кисиды святыне. Правительство Южной Кореи «выражает глубокое разочарование и сожаление» в связи с тем, что «ответственные» лидеры Японии в очередной раз отправили подношения или отдали дань уважения храму Ясукуни, говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Южной Коери Лим Су Сука, сообщает Yonhap News.

Поскольку визит бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Ясукуни в декабре 2013 года вызвал возмущение со стороны Китая и Южной Кореи, а также разочаровал ключевого союзника Японии — США, Абэ и его преемники Есихидэ Суга и Кисида избегали посещения печально известного храма во время пребывания у власти. Но они приняли более тонкий подход, отдавая дань уважения святыне, отправляя подношения, чтобы угодить правым силам в стране, сказал эксперт Ляонинской академии общественных наук Люй Чао.

«Это выявило тот факт, что многие японские политики до сих пор не признают историю милитаристской агрессии Японии», — сказал Люй в интервью Global Times.

Почитание преступников времен Второй мировой войны каким-либо образом продемонстрировало упрямство японских лидеров в отказе признать свои ошибки, что задевает чувства народов Азии, особенно китайского народа и людей на Корейском полуострове, сказал эксперт.

По словам Люя, растущие правые силы в Японии подталкивают страну к милитаризму, либо прославляя войну, либо отказываясь признать, что война была актом агрессии, что, несомненно, вызовет антипатию к ней у других азиатских стран. Вместо того, чтобы размышлять о своих собственных проступках, Япония сбивается с пути, стремясь пересмотреть свою пацифистскую конституцию и увеличить свои военные расходы, а также следуя за США, создавая больше угроз региональной безопасности.

Эксперты предупредили, что Япония, придерживающаяся исторического ревизионизма, будет по-прежнему рассматриваться соседними странами как «персона нон грата», и ее связи с этими странами вряд ли будут восстановлены.