Рим, , 14:33 — REGNUM Правительство Италии под руководством Марио Драги 19 октября проведёт свое последнее заседание в нынешнем составе.

Марио Драги European Parliament

20−21 октября Драги примет участие в саммите лидеров ЕС, а на следующей неделе (24−30 октября), как ожидается, в стране будет сформировано новое правительство.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.