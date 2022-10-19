Ульяновск, 19 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России, расположенном в Димитровграде, разработали и применяют радиофармпрепарат для лечения онкологических заболеваний. Ранее он поставлялся из Германии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru/ В Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде

Федеральный центр радиологии и онкологии в Димитровграде ведёт разработки отечественных радиофармпрепаратов, чтобы заместить зарубежные препараты. Отмечается, что в учреждении научились синтезировать радий для медицинских целей.

«Мы взяли реакторное сырье, очистили его и специальным образом синтезировали. Таким образом, полностью импортозаместили препарат, который производят наши немецкие коллеги», — приводятся слова генерального директора медицинского учреждения Юрия Удалова .

Радиофармпрепарат предназначен для лечения онкологических заболеваний.

Напомним, центр радиологии и онкологии состоит из 23 зданий, где по квотам за счёт бюджета оказывается весь спектр медицинской помощи от онкологии — от консультации до реабилитации. Пациентами являются жители большинства регионов России.

По данным властей, в 2021 году в Ульяновской области смертность от онкологии сократилась на 1,6%, одногодичная летальность — на 2,6%, запущенность рака — на 6,6%.

Напомним, что в Ульяновской области потратят почти 173 млн рублей на хозяйственное обслуживание в течение двух лет зданий федерального центра медицинской радиологии и онкологии.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно, что в Ульяновской области по заказу центра медицинской радиологии планируется провести доклинические исследования радиофармацевтического препарата.

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