Новокузнецк, Кемеровская область, 19 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Бывший министр культуры, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, говоря о том, что журфак МГУ «забит тварями» либеральных взглядов, вскрыл ненароком больную тему. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

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«С этой больной темой я как бывший вузовский преподаватель с 19-летним стажем знаком не понаслышке. Проблема эта касается не только журфака МГУ. Кто такие наши вузовские преподаватели? Это часть нашего общества. Они формировались идейно в эпоху перестройки, Ельцина и в начале нулевых годов. В этот период часто совсем вульгарная либеральная идеология с культом ниспровержения всего воспринималась как норма жизни, а, как известно, что человек видит вокруг, то и поет. Не гуманитарию как в таких условиях сформировать иную точку зрения? Он в вопросах идеологии, истории не специалист. И большинство гуманитариев оказалось подвержено этому тренду. Правда, по другой банальной причине. Критически мыслить могут немногие. Очень сложно противостоять давлению оголтелого общественного мнения. Западные аналитики ещё в середине XX века понимали, что при демонтаже КПСС, которая монолитно скрепляла СССР, неискушенное и неподготовленное для самостоятельной жизни общество окажется в состоянии распада и фрагментации, что и произошло в 1991 году. Им легко было манипулировать, навязывать не всегда продуктивную идеологию. Также следует понимать, что в мире вузы, как правило, цитадель клерикализма и национализма. Там учится в большей степени представители элит и среднего класса, у которых есть обеспеченное материальное положение, статус в обществе. Они себя ощущают некими хозяевами жизни, творцами и демиургами. Своё внутреннее достоинство они выражают через принципы верности национальной религии и национализм», — отметил Полухин.

По мнению эксперта, вузы «левеют», если они теряют элитарность, становятся доступны для всех.

«В Российской империи/СССР/РФ среднего класса практически не было, либо он только формировался. Поэтому исторически наши вузы не имели большого числа носителей клерикальных, национальных, патриотических идей. Во времена СССР преподаватели истории были элитой. Они были люди с достоинством и многие из них стояли на патриотической платформе. Но в 1990-е пошло измельчание. Сейчас как на Западе у нас, к сожалению, работники высшей школы не имеют высокого статуса в обществе. Эта профессия не считается престижной. Последнее не способствует формированию правильной идеологии в их среде. Однако, это не снимает с преподавателей груза ответственности. Ведь они продолжают оставаться элитой для большинства граждан страны. Поэтому как бы тяжело не было, в первую очередь вузовский преподаватель обязан нести ответственность за ту картину мира, которая есть у него в голове и которую он транслирует окружающим его людям. Мир давно поменялся с эпохи Горбачева и Ельцина, а если не поменялись вы, то вам нужно предпринимать определённые интеллектуальные усилия, чтобы быть на уровне времени или найти мужество просто уйти. Кстати, у нас многие путают либеральные взгляды, западную демократию и русскую вседозволенность, ставя их в один ряд. Это ошибка. На Западе либеральные взгляды и демократия — это права и ответственность, о чем у нас забывают. В этом плане травля студента-патриота либеральными преподавателями и студентами — это какой-то дежурный русский народный бунт, который «бессмысленный и беспощадный», хованщина, а не проявление западно-европейской цивилизации. Это тоже надо понимать. Ругательство Мединского в этом плане не без справедливых обоснований. Что в итоге нужно ещё сказать? Россия в особенности военная держава и империя. Военное время, как не странно это звучит, настраивает всех на рабочий лад, многое лечит. Видимо, пришло время врачевания вузовско-преподавательской среды. Думаю, общество найдёт в себе силы поменяться в нужную сторону, самоочиститься в конец. Повторю ещё раз, нам всем тут нужна большая внутренняя духовная работа. Мы в самом начале большого пути», — считает Полухин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Мединский в ходе общения с представителями СМИ сделал заявление, что на факультете журналистики МГУ работает огромное число преподавателей с либеральными взглядами.

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодёжи, плохо понимающей цели спецоперации, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня за патриотические взгляды. Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — сказал Мединский.