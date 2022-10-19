Волгоград, 19 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Фонды Волгоградского центра научно-технической информации перевезут на базу, откуда книги смогу забрать библиотеки региона и все желающие.

Денис Абрамов ИА REGNUM Научная библиотека

После широкого общественного резонанса активисты добились того, что книги и киноплёнки перевезут в Краснооктябрьский район. В течение двух недель библиотеки Волгограда и области, вузы региона переберут издания и заберут себе то, что посчитают необходимым. Оставшиеся экземпляры смогут забрать все желающие, сообщает 19 октября издание «В1. ру».

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградский ЦНТИ освобождает здание у подножия Мамаева кургана, где на восьми этажах хранились научно-техническая литература и архивные киноплёнки. Общественники заверяли, что фонды собираются вывезти на свалку. Судьба строения доподлинно неизвестна.

Волгоградский ЦНТИ является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России. Редакция ИА REGNUM 17 октября направила официальный запрос в ведомство на имя генерального директора Алексея Кулапина с просьбой разъяснить причины переезда и дальнейшую судьбу фондов. Ответа пока не последовало.