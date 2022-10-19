Вашингтон, 19 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Очередную оговорку допустил президент США Джо Байден во время выступления в поддержку движения Restore Roe. Об этом сообщает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Американский лидер сказал «благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду», после чего закончил речь извинением.

«Спасибо, извините меня», — заявил Байден.

79-летний президент США не раз оговаривался во время выступлений. Так, он путал «вакцинацию» с «эскалацией», Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Вице-президента Камалу Харрис Байден называл главой государства, а президента России Владимира Путина «Клутиным».

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