Томск, 19 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Строительство нового микрорайона «СуперВосток» в Томске может быть приостановлено по требованию прокуратуры. По словам заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, соответствующее поручение дано прокурору Томской области.

Администрация Томска Томск

«Мы не дадим вам строить, пока не увидим, что решаются вопросы людей в плане социальных объектов, которые нужнее, чем строящиеся в голом поле дома», — цитирует портал «VTomske» его слова, сказанные в адрес мэра города Михаила Ратнера.

По словам Демешина, прежде чем начинать возведение домов, застройщики должны сначала построить детский сад, поликлинику, а также заложить план расширения дороги.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, заместитель генпрокурора также поручил губернатору Владимиру Мазуру поставить на контроль вопросы комплексной застройки «СуперВостока», а также микрорайонов «Зеленые горки» и «Южные ворота-2», предусмотрев на их территории учреждения образования и здравоохранения.

Напомним, в Томской области за десять лет намерены построить более 7 млн кв. метров жилья, как многоэтажного, так и индивидуального. По словам главы региона, в регионе предстоит обновить до 20% всего жилищного фона области.

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