Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об оплате работодателем доставки работников до места выполнения работы и обратно, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Прописывается, что доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя.

При этом работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). Размер и порядок такой компенсации устанавливается коллективным договором либо локальным нормативным актом.