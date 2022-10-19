19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 22:34 — REGNUM На территории ВДНХ в «Парке будущего» открылась новая достопримечательность столицы — «Солнце Москвы». Самая высокая точка колеса обозрения составляет 140 метров, где с высоты птичьего полета есть возможность увидеть Москву на 50 километров вокруг при условии ясного дня. Открытие колеса состоялось 10 сентября 2022 года в день празднования 875-летия Москвы. Колесо обозрения в столице России превосходит по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров, которое было открыто в марте 2000 года.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо обозрения установили в «Парке будущего» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самая высокая точка колеса обозрения составляет 140 метров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо имеет тридцать закрытых кабинок, часть из которых с прозрачным полом. Оборот колеса составляет 18 минут 40 секунд. Пропускная способность за один оборот около 450 человек, за час 1435 человек. Аттракцион работает круглогодично при уличной температуре в диапазоне от минус 10 до плюс 40. Ограничения — при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Оборот колеса составляет 18 минут 40 секунд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо имеет тридцать закрытых кабинок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Площадь кабинки 10 кв. метров, в нее помещается до 15 человек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В некоторых кабинках прозрачный пол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Площадь кабинки — 10 квадратных метров, в нее помещается до 15 человек. В кабинке есть кнопка для связи с оператором.

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вид на Москву с колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо имеет тридцать закрытых кабинок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоимость билетов разделена по нескольким категориям. Со слов оператора: низкий сезон — это в будни, а высокий сезон — праздничные, выходные дни и каникулы у школьников. Цены на сайте ВДНХ и на сайте «Колеса Москвы» различаются, так что цены уточняйте на месте. Билеты можно купить по карте и за наличные. Дети до трех лет проходят бесплатно. Существуют скидки для льготных категорий при предъявления удостоверения на кассе.

Кассы колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Электронные кассы колеса обозрения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павильон колеса обозрения на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В будние дни стандартный проход на одного взрослого — 1150 рублей, а на ребенка — 950 рублей. Семейный билет, два взрослых и два ребенка, — 4400 рублей.

Билеты выходного дня на взрослого обойдутся в 1350 рублей. Семейный билет — 5100 рублей. Прокатиться в кабинке с прозрачным полом обойдется дороже. Существует услуга «Быстрый проход», за которую нужно тоже доплатить. Билет в итоге в будни — 2000 рублей, а выходные — 2300 рублей.

Проход на колесо обозрения осуществляется через турникеты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павильон колеса обозрения на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цены на колесо обозрения начинаются от 950 рублей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинку можно использовать для корпоративного мероприятия, такого как свадьба, девичник или мальчишник. Стоимость составит за один круг 24 900 рублей, а в кабинке с прозрачным полом — 29 900 рублей.

Проход к кабинкам Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павильон колеса обозрения на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В целях равномерного распределения нагрузки от пассажиров во время начала движения посадка осуществляется в каждую третью кабинку. За час до отключения колеса обозрения посадка осуществляется только в каждую вторую кабинку, а затем в каждую третью кабинку, чтобы равномерно распределить нагрузку от пассажиров в процессе разгрузки колеса. Колесо работает с 10 утра до 22 вечера в будни, а в выходные и праздничные до 24 часов.