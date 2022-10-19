Чита, 19 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. За период с 11 по 17 октября 2022 года в Забайкальском крае выросли цены на бензин автомобильный, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Топливо марки АИ-98 и выше, а также — дизельное топливо стали дороже на 0,3%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-95, АИ-92 остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в Забайкалье дорожает несколько недель подряд.

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