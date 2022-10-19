Москва, , 14:27 — REGNUM Семь пунктов управления и три склада боеприпасов киевских боевиков поражены за сутки российскими военными. Об этом 19 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, семь пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах поражены ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах населённых пунктов Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики, Металловка, Двуречная Харьковской области, Гуляйполе Запорожской области.

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