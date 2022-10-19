Братислава, 19 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Словакия с 24 февраля сократила использование поставляемого из России газа с 85% до 33%, заявила 19 октября президент республики Зузана Чапутова, выступая в Европарламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Словакия получала из России ранее 85% [от общего объема потребляемого газа в республике], а сейчас мы диверсифицировали [источники его получения и российский газ получаем только] на [уровне] 33%, — заявила она. —

По ее словам, ЕС «больше не может оставаться зависимыми от одного поставщика энергоносителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что зима 2023–2024 годов окажется для Европы гораздо более сложной, когда накопленные за последние месяцы запасы газа для электро- и теплоснабжения будут исчерпаны.

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