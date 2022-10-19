Маймана, Афганистан, 19 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб разыгралась трагедия. 12-летний ребёнок свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Согласно источникам, мальчика звали Нур Мухаммад. Самоубийство он совершил на рынке Сарчекан уезда Гурзиван. Известно, что до этого отец публично наказал ребёнка.

В последнее время в различных провинциях Афганистана участились случаи самоубийств.