Донецк, , 14:25 — REGNUM Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры Айшат Кадырова и сыновья Ахмат, Эли и Адам встретились с военнослужащими из Чечни, побывав на передовой. Они передали бойцам подразделения «Запад-Ахмат» гуманитарный груз, который поручила вручить президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова.

Айшат Кадырова Mk-chr.ru

В месте, где побывали дети главы Чечни, незадолго до этого шли бои. Этот сектор, как отметил Рамзан Кадыров, был отбит у противника недавно. Делегация из Чечни осмотрела трофеи, оставшиеся от фашистских формирований на поле боя.

«Ахмат, Эли и Адам прибыли на фронт, как и полагается защитникам Отечества, во всеоружии. Они настроены решительно и готовы прямо сейчас вступить в бой с противником», — рассказал о боевом настрое своих наследников чеченский лидер.

Их сестра Айшат Кадырова, обратившись к личному составу подразделения, заявила, что в случае необходимости все чеченские женщины готовы выйти на защиту Родины, разделяя все тяготы и лишения.

Напомним, делегация из Чечни во главе с министром культуры Айшат Кадыровой в эти дни находится в ДНР. В рамках поездки она выполняет гуманитарную миссию, передавая в медорганизации и учреждения культуры необходимое оборудование. Пациентам больниц были переданы денежные средства на лечение.

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