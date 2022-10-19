Дети Кадырова привезли бойцам на передовую подарки от чеченского фонда
Донецк, 19 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры Айшат Кадырова и сыновья Ахмат, Эли и Адам встретились с военнослужащими из Чечни, побывав на передовой. Они передали бойцам подразделения «Запад-Ахмат» гуманитарный груз, который поручила вручить президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова.
В месте, где побывали дети главы Чечни, незадолго до этого шли бои. Этот сектор, как отметил Рамзан Кадыров, был отбит у противника недавно. Делегация из Чечни осмотрела трофеи, оставшиеся от фашистских формирований на поле боя.
Их сестра Айшат Кадырова, обратившись к личному составу подразделения, заявила, что в случае необходимости все чеченские женщины готовы выйти на защиту Родины, разделяя все тяготы и лишения.
Напомним, делегация из Чечни во главе с министром культуры Айшат Кадыровой в эти дни находится в ДНР. В рамках поездки она выполняет гуманитарную миссию, передавая в медорганизации и учреждения культуры необходимое оборудование. Пациентам больниц были переданы денежные средства на лечение.