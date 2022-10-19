Тюмень, 19 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В России на объектах критической инфраструктуры уже через два года государственным заказчикам будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение. Сроки очень сжатые, двигаться нужно быстро, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на панельной дискуссии Тюменского цифрового форума-выставки «ИНФОТЕХ-2022».

Пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО На форуме «ИНФОТЕХ-2022»

Уральский федеральный округ — один из российских лидеров по развитию индустрии информационных технологий. Здесь сложился полноценный ИТ-кластер, где разрабатывается широкий спектр программных продуктов, решений и ИТ-услуг, отмечалось в выступлении полпреда Якушева.

Научная мысль Урала должна создавать технологические проекты в кооперации с индустриальными партнёрами и региональными властями. Результатами проектов должны стать уникальные отечественные продукты, не уступающие, и даже превосходящие по своим характеристикам зарубежные аналоги.

«Импортозамещение — это задача со множеством переменных, — акцентировал полпред Якушев. — Это и окно возможностей для наших компаний, которые должны предложить качественные, конкурентные продукты, которые отвечают запросам заказчиков. Все компоненты для появления передовых технологических решений и устройств у нас есть — как в стране в целом, так и на Урале в частности».

Отметим, что Тюменский цифровой форум-выставка «ИНФОТЕХ-2022» проходит в Тюмени 19–20 октября 2022 года.