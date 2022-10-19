Пенза, , 14:27 — REGNUM В Пензенской области с 10 по 16 октября зарегистрировали 3832 случая ОРВИ (300,8 на 100 тыс. населения). По состоянию на 19 октября, суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе превышает уровень эпидпорога на 33,9%, сообщает управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

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В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 11,9%.

В общей структуре заболевших в течение 41 недели 2022 года 14% составляют дети (неделей ранее — 12,4%).

Против гриппа в Пензенской области привито 339 764 человека (28,11%).

Ранее ИА REGNUM передавало, на территории России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости выявили первый завозной случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2).

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