Калуга, , 14:27 — REGNUM Руководство Volkswagen больше не рассчитывает на возобновление производства на заводе в Калуге и ищет покупателей для активов, сообщила 19 октября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фольксваген Центр Автоштад в Калуге Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее о подготовке продажи автозавода потенциальным инвесторам из Австрии или Казахстана шла речь летом этого года. Между тем, в немецкой компании официально не комментируют информацию о возможной продаже калужского завода.

«В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято. Надеемся на ваше понимание, что мы воздержимся от комментирования слухов», — ранее сообщили на автозаводе калужскому интернет-изданию kp40.ru.

С марта завод «Фольксвагена» в Калуге находится в простое. Сотрудникам продолжают выплачивать зарплату.

Одновременно 19 октября также стало известно, что завод грузовиков «Вольво» в Калуге может быть продан. Сейчас владельцы рассматривают вариант полного избавления от активов, сообщило российское издание «Ведомости» со ссылкой на источник в компании. Предприятие в Калуге открылось в 2009 году и рассчитано на выпуск 15 тысяч грузовиков за 12 месяцев. Окончательное решение о продаже на данный момент не принято. Шведская компания Volvo Group, которая с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России, допускает полную или частичную продажу бизнеса

Ранее ИА REGNUM сообщало о взыскании с одного из заводов по производству автомобилей, располагающегося в Калуге, 26,1 миллиона рублей задолженности в пользу жителя Иркутской области. Это деньги автозавод обязан выплатить за отказ от исполнения договора купли-продажи, а также за понесенные взыскателем убытки.

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