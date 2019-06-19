Калужские автозаводы пытаются найти покупателей для своих активов
Калуга, 19 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Руководство Volkswagen больше не рассчитывает на возобновление производства на заводе в Калуге и ищет покупателей для активов, сообщила 19 октября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее о подготовке продажи автозавода потенциальным инвесторам из Австрии или Казахстана шла речь летом этого года. Между тем, в немецкой компании официально не комментируют информацию о возможной продаже калужского завода.
С марта завод «Фольксвагена» в Калуге находится в простое. Сотрудникам продолжают выплачивать зарплату.
Одновременно 19 октября также стало известно, что завод грузовиков «Вольво» в Калуге может быть продан. Сейчас владельцы рассматривают вариант полного избавления от активов, сообщило российское издание «Ведомости» со ссылкой на источник в компании. Предприятие в Калуге открылось в 2009 году и рассчитано на выпуск 15 тысяч грузовиков за 12 месяцев. Окончательное решение о продаже на данный момент не принято. Шведская компания Volvo Group, которая с конца февраля 2022 года прекратила выпуск грузовиков в России, допускает полную или частичную продажу бизнеса
Ранее ИА REGNUM сообщало о взыскании с одного из заводов по производству автомобилей, располагающегося в Калуге, 26,1 миллиона рублей задолженности в пользу жителя Иркутской области. Это деньги автозавод обязан выплатить за отказ от исполнения договора купли-продажи, а также за понесенные взыскателем убытки.