Москва, 19 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили ракетными ударами на николаево-криворожском направлении свыше 120 боевиков, восемь БМП и 12 автомобилей ВСУ. Об этом 19 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». За сутки на данном направлении уничтожено более 120 [киевских] военнослужащих и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления киевских боевиков в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России успешно пресекли попытки киевских нацистов форсировать в тёмное время суток реку Жеребец на краснолиманском направлении, в результате чего было уничтожено до 30 боевиков, три БМП и два автомобиля ВСУ.