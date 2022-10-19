Москва, 19 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В перспективе следует ожидать дальнейшего увеличения российским бизнесом расчетов в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления развития Китая и ЕАЭС Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков.

23yy.com Юань

«В условиях санкционной блокады интерес к китайскому рынку в кругах российского бизнеса продолжает расти. Если посмотреть китайскую таможенную статистику, то можно увидеть, что в июле и августе поставки китайских товаров в Россию показывали уверенный рост. Отдельно в августе китайский экспорт в Россию вырос в годовом исчислении на 26,5%. Данных по сентябрю пока нет, но по косвенным признакам можно с достаточно высокой долей уверенности предполагать, что темпы роста российского импорта из Китая останутся высокими», — сказал Цыплаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков объяснил, что переход российских бизнесменов на расчеты в юанях не несет для них каких-либо значимых рисков.