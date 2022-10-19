Париж, , 14:18 — REGNUM Представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что исполнительная власть должна «лучше справиться» с высылкой иммигрантов с неурегулированным статусом, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Правительство должно «улучшить ситуацию» с депортацией мигрантов. Представитель правительства настаивал на «соблюдении инструкции» в данном случае.

«Мы хотим ответов, мы хотим наказать с той твердостью, которой требуют совершенные злодеяния, и это зависит от справедливости», — заявил Оливье Веран.

«Мы должны доверять правосудию нашей страны», — добавил представитель правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовочное движение возобновлено в компании TotalEnergies во Франции.

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