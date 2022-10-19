* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 19 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар мулла Рухолла, глава апелляционного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), берёт дань с торговцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, мулла Рухолла приказал своему брату ежемесячно собирать по 2000 афгани у 25 уличных продавцов и 40 магазинов вокруг его дома. Эти торговцы также платят арендную плату муниципалитету Логара.

Напомним, сообщения о шантаже командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных провинциях поступали и ранее.