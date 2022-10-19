Иркутск, 19 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. За сентябрь 2022 года по непродовольственным товарам инфляция в Иркутской области составила 0,13%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Инфляция

Отмечается при этом, что в группе непродовольственных товаров в сентябре лидерами по удорожанию стали учебники и учебные пособия (9,3%), телефоны стационарные (6,8%).

Кроме того, наблюдался рост цен на осенне-зимнюю кожаную обувь — мужские ботинки (4,6%), женские сапоги (3,4%), ботинки для детей школьного возраста (1,8%).

Продолжают дорожать предметы личной гигиены — влажные салфетки (4%), детские подгузники, туалетная бумага (на 2,6-2,7%).

В связи с окончанием летнего сезона подешевели на триммеры электрические, дрели, еврошифер, роликовые коньки, платье и туфли женские летние, костюм спортивный для взрослых (на 3-5%).

Кроме того, наблюдалось аукционное снижение цен на кожаные мужские куртки, шубы и дубленки (на 10-11%).

Выросли в цене дрова (6%) и уголь (3%).

Бензин марки АИ-98-100 по сравнению с августом подорожал в среднем на 78 коп. — до 62,25 руб. за литр, дизельное топливо на 17 коп. — 59,14 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 0,04% составила инфляция в Приангарье в сентябре 2022 года, после дефляции в августе и июле (на 0,6% и 0,1% соответственно).

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