Москва, 19 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Переход российских бизнесменов на расчеты в юанях не несет для них каких-либо значимых рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления развития Китая и ЕАЭС Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки зафиксировали рост объемов переводов малого и среднего бизнеса в юанях.

Юань

«Не вижу каких-либо значимых рисков для российского бизнеса при переходе на расчеты в юанях, — констатировал Цыплаков. — В последние два месяца было много разговоров о снижении курса юаня к доллару, о его девальвации на фоне ужесточения денежной политики ФРС. Однако снижение курса, во всяком случае пока, имеет ограниченный характер. Курс доллара рос не только по отношению к юаню, но и к другим валютам, в том числе британскому фунту, японской иене, евро. Если же брать курс юаня к корзине основных мировых валют, то он сохранял базовую стабильность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в диапазоне пяти-десяти лет юань или швейцарский франк могут стать теми резервными валютами, которые частично заменят доллар.