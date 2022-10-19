Москва, 19 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестирование российских бодибилдеров, несмотря на признание Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) несоответствующей всемирному антидопинговому кодексу. Об этом 19 октября сообщила специалист по связям с общественностью РУСАДА Галина Коврова.

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«РУСАДА намерено продолжать тестировать отечественных бодибилдеров, несмотря на то что IFBB оказалась лишена статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу», — приводит слова Ковровой ТАСС.

Она добавила, что на чемпионате России по бодибилдингу, который проходил в Москве в середине октября, наши сотрудники производили отбор проб у ряда участников соревнований».

17 октября WADA признало IFBB несоответствующей всемирному антидопинговому кодексу из-за несоблюдения в реализации эффективной программы тестирования и выделения достаточных ресурсов для разработки соответствующей антидопинговой программы во всех обязательных областях.