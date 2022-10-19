Таллин, , 14:17 — REGNUM

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам встречи министров обороны Эстонии Ханно Певкура и США Ллойда Остина достигнута принципиальная договоренность о том, что в Эстонию будет прибывать больше американских войск в порядке ротации.

Об этом Певкур заявил порталу новостей гостелерадиовещания своей страны ERR. Он добавил, что многое тут зависит от того, как Эстония выстроит свою структуру для приема иностранных подразделений на уровне дивизии.

«США внесут свой вклад в безопасность Эстонии, предоставив дополнительные подразделения и возможности. Какие именно системы вооружений, возможности и подразделения будут находиться в Эстонии на регулярной основе, станет ясно в ближайшем будущем», — сказал Певкур.

Кроме того, на встрече министры обороны двух стран обсудили укрепление возможностей стран Прибалтики по противовоздушной обороне средней дальности и вопросы военной поддержки б. УССР.