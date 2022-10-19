Таллин, , 14:15 — REGNUM Департамент лекарственных средств Эстонии запретил оптовым компаниям страны экспортировать известное лекарство от диабета Ozempic, поскольку, как утверждается, у производителя препарата серьезные проблемы с поставками в Европе.

Лекарство Socialnewsdaily.com

Как говорится в официальном сообщении ведомства, департамент до конца 2022 года запретил экспорт Ozempic (1 мг) — четыре дозы N1, регистрационное удостоверение № EU/1/17/1251.

Руководитель бюро надзора за экспортом и импортом департамента Марко Тийслер отметил, что ранее производитель лекарства компания Novo Nordisk проинформировала департамент о перебоях в поставках Ozempic в страны Европы. По словам производителя, причиной перебоев являются производственные проблемы.

Точная продолжительность возникших проблем с поставками неизвестна, но владелец разрешения на продажу прогнозирует, что трудности с поставками продолжатся и в 2023 году.

Ozempic показан для лечения недостаточно контролируемого диабета второго типа у взрослых в дополнение к диете и физическим упражнениям. Подчеркивается, что другие препараты с таким же содержанием действующего вещества и формой лечения в Эстонии не продаются.

По данным Департамента лекарственных средств, в настоящее время все продаваемые в Эстонии дозы препарата Ozempic доступны, поставки осуществляются регулярно, а запасов достаточно для удовлетворения потребностей в лечении эстонских пациентов.