Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Предлагаемые изменения позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.

«Отпуск является правом, а не обязанностью», — пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). — «Мы понимаем, что перезащитить работника — это значит оказать ему медвежью услугу».

Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Мерой пользуется 10% тех родителей, кому она положена, потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц.

Из положенных 48 дней оплачиваемого отпуска, по данным Фонда соцстрахования, используется только два дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о выходных в 24 дня подряд для родителей инвалидов внесен в ГД