Москва, 19 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагаемые изменения позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.

«Отпуск является правом, а не обязанностью», — пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). — «Мы понимаем, что перезащитить работника — это значит оказать ему медвежью услугу».

Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Мерой пользуется 10% тех родителей, кому она положена, потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц.

Из положенных 48 дней оплачиваемого отпуска, по данным Фонда соцстрахования, используется только два дня.