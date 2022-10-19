Москва, 19 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Турецкие «Байрактары», которыми пользуются военные киевского режима, уязвимы для систем ПВО. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В «Байрактарх» больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект. Я лично был против, потому что они уязвимы для ПВО. И в первую неделю войны, вы должны понимать, у нас было много «Байрактаров», их за неделю все посбивали», — сказал Пашинский.

По его словам, «Байрактар» — не самодостаточное оружие: «Он не может сам по себе работать. По тому же Змеиному мы корректировали огонь «Байрактаром». Но он находился в 40 километрах от Змеиного. Потому что его бы сбили. Это никакое не чудо-оружие. При мощных системах ПВО он сбивается влёт, от него никакой боевой эффективности нет».