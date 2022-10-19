Горно-Алтайск, 19 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай совместно с сотрудниками Роскосмоса и учёными проверили влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Отбор пробы воды в Республике Алтай

12 октября с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03. Все этапы полёта прошли в штатном режиме. Спустя два дня специалисты обследовали места падения отделяющихся частей ракеты.

Для падения фрагментов использовался район падения №326, более половины из которого расположено на территории Улаганского района. В ходе облёта территории были вывезены найденные части носителя и отобраны пробы воды из рек Бия, Чулышман и Телецкого озера, а также почвы.

Пробы были исследованы на наличие N-нитрозодиэтиламина, N-нитрозодиметиламина, являющихся продуктами распада несимметричного диметилгидразина, который используется в качестве ракетного топлива. Ни в одной из проб следы топлива или продуктов его распада выявлены не были.