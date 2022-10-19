Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Учащиеся школ Санкт-Петербурга смогут передать письма военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по «полевой почте». Об этом 19 октября сообщили в городском родительском комитете Петербурга.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эта акция призвана передать военнослужащим моральную поддержку от жителей России. Солдаты и офицеры получат открытки, сувениры и письма от детей, которые подготовлены самостоятельно или при помощи родителей.

«Эти простые символы духовной близости и одобрения ратного труда наших братьев и сестер на фронте — неоценимая и посильная помощь, которую может оказать любая семья, в любое время и не один раз», — отмечают организаторы акции.

Любой желающий ребёнок сможет принести письмо в свою школу и передать его с помощью специального отделения. Отметим, что такая корреспонденция не будет иметь конкретного адреса и получателя. Письма будут доставлять солдатам в зоне проведения СВО в случайном порядке.

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