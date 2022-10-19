Ярославль, 19 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле не будут отменять празднование Нового года. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал на встрече с прессой 19 октября. Вопрос об этом задали журналисты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Если говорить про отмену празднования: мы ничего не планировали, чтобы что-то отменять. Это первое, что хотелось бы отметить. Предновогодние мероприятия обязательно сделаем, город обязательно украсим. Я считаю, что это в первую очередь атмосфера для самих жителей. Жизнь продолжается, несмотря на обстоятельства. Мы должны создавать атмосферу жизни в Ярославской области», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, на Советской площади планируют установить общественный каток.