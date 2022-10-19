Москва, , 14:10 — REGNUM В РФ есть реальные предпосылки для роста цен на продукты питания и непродовольственные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного ВЦИОМ, который показал, что в РФ 31% жителей опасаются значительного роста цен до конца года, а 48% думают, что рост будет незначительным.

Рост цен

«Ожидания сильного роста цен со стороны жителей РФ связаны в большей степени с опасениями падения уровня доходов и потери рабочих мест. Однако надо понимать, что для роста цен имеются реальные предпосылки, — сказал Сафонов. — Для плодоовощной продукции это неизбежно, поскольку начнут действовать сезонные факторы. Здесь в среднем рост может составить 3-5%. Повышение цен на ЖКХ и электричество приведет к росту цен на хлебопекарную продукцию».

Что касается роста цен на непродовольственные товары, то, как полагает Сафонов, он во многом будет зависеть от курса рубля.

«Если он достигнет значений, комфортных для Минфина, в 70 и выше рублей за доллар, то рост цен составит не менее 11% по всей импортной номенклатуре товаров. Независимо от этого будет расти стоимость иностранных автомобилей, поскольку они дорожают во всем мире», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил о том, что население в РФ беднеет, а спрос падает.

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