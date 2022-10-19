* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:09 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан местные источники сообщили о пытках и расстреле женщины в административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно источникам, эту женщину звали Зиягуль, она была жительницей уезда Шахре-Бозорг и женой одного из бойцов Фронта сопротивления Афганистана.

Собеседники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали Зиягель, чтобы выяснить местонахождение её мужа, который сражается в рядах Фронта национального сопротивления.

После того, как Зиягуль отказалась сообщить информацию о местонахождении супруга, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли её.

По информации из источников, тело Зиягуль сейчас находится в морге провинциальной больницы Бадахшана.

Следует отметить, что это уже четвертая женщина, погибшая в ходе различных событий в Бадахшане за прошедший год.