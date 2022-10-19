Пекин, , 14:09 — REGNUM Ожидается, что Запретный город в центре Пекина станет международным музеем первого класса, образцом сохранения мирового культурного наследия и культурным центром для обмена и оценки цивилизаций, сказал директор музея Ван Сюйдун, передает газета Global Times.

Запретный город (сс) Pixelflake

Будучи одним из делегатов ХХ съезда КПК, Ван не остался без внимания журналистов. Они спросили его, какие новые мысли и намерения у него есть для укрепления международного культурного обмена и взаимного признания, поскольку ранее он предложил создать платформу для культурного обмена через культурные реликвии и музеи, чтобы способствовать взаимопониманию и преодолению различий между странами и народами.

Ван предложил четыре видения будущего музея — построить международный музей первого класса, оформить образцовую модель сохранения мирового культурного наследия, стать лидером в интеграции культуры и туризма и создать здесь салон китайской культуры для обмена и взаимного признания цивилизаций.

«Музей имеет более чем 600-летнюю историю, несущую в себе 5000-летнюю историю китайской цивилизации, благодаря которой мы можем наблюдать обмены и интеграцию людей из разных географических, этнических и религиозных слоев. Китайская цивилизация смогла выжить благодаря этой открытости и терпимости, которые вдохновляют нас на сегодняшний день», — сказал Ван.

«За мой 32-летний опыт сохранения наследия, я также участвовал во многих международных совместных проектах или руководил ими, работая с коллегами в США, Японии, Великобритании, Австралии, Франции, Италии и многих других странах. Они проехали тысячи миль в Китай, чтобы защитить общее культурное наследие человечества, потому что поняли, что культурное наследие несет в себе общие ценности всего человечества», — вспоминает Ван.

«Наше очень важное видение и миссия — превратить Запретный город в китайскую культурную гостиную цивилизационного обмена и взаимного признания. Только тогда исчезнут барьеры и подозрения. Мы будем лучше понимать друг друга и уважать различные цивилизации, обычаи, религиозный и культурный плюрализм. Такая миссия требует участия всех слоев общества, участия международных партнеров и постоянного обучения у коллег в стране и за рубежом», — сказал он, отметив, что благодаря обмену людьми это взаимопонимание и общение, безусловно, повысят доверие между нациями и людьми в академической и гражданской сферах.