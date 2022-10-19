Пекин, 19 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Ожидается, что Запретный город в центре Пекина станет международным музеем первого класса, образцом сохранения мирового культурного наследия и культурным центром для обмена и оценки цивилизаций, сказал директор музея Ван Сюйдун, передает газета Global Times.
Будучи одним из делегатов ХХ съезда КПК, Ван не остался без внимания журналистов. Они спросили его, какие новые мысли и намерения у него есть для укрепления международного культурного обмена и взаимного признания, поскольку ранее он предложил создать платформу для культурного обмена через культурные реликвии и музеи, чтобы способствовать взаимопониманию и преодолению различий между странами и народами.
Ван предложил четыре видения будущего музея — построить международный музей первого класса, оформить образцовую модель сохранения мирового культурного наследия, стать лидером в интеграции культуры и туризма и создать здесь салон китайской культуры для обмена и взаимного признания цивилизаций.
«Музей имеет более чем 600-летнюю историю, несущую в себе 5000-летнюю историю китайской цивилизации, благодаря которой мы можем наблюдать обмены и интеграцию людей из разных географических, этнических и религиозных слоев. Китайская цивилизация смогла выжить благодаря этой открытости и терпимости, которые вдохновляют нас на сегодняшний день», — сказал Ван.
«За мой 32-летний опыт сохранения наследия, я также участвовал во многих международных совместных проектах или руководил ими, работая с коллегами в США, Японии, Великобритании, Австралии, Франции, Италии и многих других странах. Они проехали тысячи миль в Китай, чтобы защитить общее культурное наследие человечества, потому что поняли, что культурное наследие несет в себе общие ценности всего человечества», — вспоминает Ван.
«Наше очень важное видение и миссия — превратить Запретный город в китайскую культурную гостиную цивилизационного обмена и взаимного признания. Только тогда исчезнут барьеры и подозрения. Мы будем лучше понимать друг друга и уважать различные цивилизации, обычаи, религиозный и культурный плюрализм. Такая миссия требует участия всех слоев общества, участия международных партнеров и постоянного обучения у коллег в стране и за рубежом», — сказал он, отметив, что благодаря обмену людьми это взаимопонимание и общение, безусловно, повысят доверие между нациями и людьми в академической и гражданской сферах.