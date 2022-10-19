Москва, , 14:09 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ успешно пресекли попытки киевских нацистов форсировать в тёмное время суток реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении, в результате чего было уничтожено до 30 боевиков, три БМП и два автомобиля ВСУ. Об этом 19 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом было уничтожен до 30 киевских нацистов, а также три БМП и два автомобиля бандеровцев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают наносить ракетные удары системам военного управления и энергетики на территории бывшей УССР.