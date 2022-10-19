Москва, , 14:08 — REGNUM Спрос на жилую недвижимость в России и дальше будет снижаться из-за падения реальных доходов среднего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение спроса уже в ближайшее время заставит застройщиков тормозить начало новых строек. Таким образом, мы войдем в 2023 год со снижением спроса и предложения на новостройки, — сказал Сафонов. — Поиск баланса между спросом и предложением на новостройки может обернуться спадом производства в строительных отраслях и ростом цен на стройматериалы. Восстановления спроса на недвижимость в лучшем случае можно ожидать не ранее второго полугодия 2023 года при условии стабилизации экономики и восстановления реальных доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, как российский рынок жилья реагирует на снижение покупательной способности населения.

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